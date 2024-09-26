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13:23, 26 сентября 2024Путешествия

Стала известна судьба попавшего под мощный удар молнии в Грузии россиянина

Shot: попавшего под удар молнии в Грузии россиянина выписали из больницы

Кадр: Telegram-канал SHOT

Россиянина, попавшего под мощный удар молнии в Грузии, выписали из больницы. Судьба пострадавшего туриста стала известна Telegram-каналу Shot.

По данным источника, 32-летний Павел уже вернулся на родину в Самару. Некоторое время он будет наблюдаться в больнице и проходить реабилитацию.

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Отмечается, что разряд пронзил мужчину, когда он с друзьями танцевал на пирсе в Батуми. «На нем загорелась футболка, а шорты выглядели так, будто их "из дробовика прострелили"», — говорится в сообщении.

Грузинские медики поразились, что турист выжил после такого сильного удара. Сам россиянин рассказал, что видел «свет в конце тоннеля» и был уверен, что ему уже не спастись. Приятели путешественника шутят, что теперь у него должны появиться суперспособности.

Ранее сообщалось, что состояние пострадавшего от удара молнии в Батуми российского туриста ухудшалось. По словам Павла, ему было сложно передвигаться.

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      Фариза Бацазова
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