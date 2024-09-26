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13:22, 26 сентября 2024Ценности

Стас Михайлов снялся в образе почти за два миллиона рублей

Певец Стас Михайлов снялся в джинсах и ботинках почти за два миллиона рублей

Фото: @inamikhaylova

Российский эстрадный певец Стас Михайлов предстал на новом фото в образе почти за два миллиона рублей. Его супруга Инна Михайлова опубликовала на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) снимок, на котором 55-летний артист позирует в сером пиджаке и обтягивающей черной футболке.

Кроме того, на нем джинсы с крестами и кожаный ремень, оформленный металлической пряжкой с тем же символом. Известно, что данные вещи представлены в ассортименте американского бренда Chrome Hearts. Так, на данный момент стоимость джинсов на сайте ресейл-платформы составляет 1 547 619 рублей. При этом похожую модель ремня можно приобрести за 270 тысяч рублей.

Помимо этого, на размещенном фото видно, что на знаменитости присутствуют кожаные ботинки бельгийского бренда Walter Van Beirendonck с принтом в виде белых зубов. Стоимость обуви составляет 100 тысяч рублей.

В июне стилист Лариса Голубева объяснила любовь Стаса Михайлова к крестам на штанах.

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      Карина Черных
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