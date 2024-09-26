Трамп выступит на месте покушения

Трамп выступит в Пенсильвании, где на него было совершено покушение

Бывший американский президент и кандидат на пост главы государства Дональд Трамп вновь выступит на том же месте, где на него было совершено покушение. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Политик проведет митинг в выставочном комплексе Butler Farm Show Grounds в Пенсильвании. Выступление состоится 5 октября.

13 июля Трамп пережил покушение на предвыборном митинге в Пенсильвании. Во время речи бывший американский лидер схватился за ухо, после чего лег на пол, и его прикрыли агенты Секретной службы. Затем политика экстренно эвакуировали.

В сентябре на жизнь Трампа было совершено второе покушение. На политика напали, когда он находился в гольф-клубе Trump International Golf Club в городе Уэст-Палм-Бич на востоке Флориды.