Банк России нашел новый способ уведомлять россиян о кредитах

Набиуллина: «Госуслуги» будут уведомлять россиян об оформленных кредитах

В России может заработать такой механизм, когда россиянин сможет получать уведомления об оформленном на него кредите через сервис «Госуслуги». Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Ее цитирует ТАСС.

По ее словам, регулятор и Минцифры работают над созданием такой функции в рамках борьбы с мошенниками.

Набиуллина подчеркнула, что ЦБ в рамках борьбы с мошенничеством настаивает на такой законодательной норме, которая обяжет банки оперативно отправлять данные о клиентах в бюро кредитных историй. По ее словам, сейчас на это уходит два дня.

Ранее глава Банка России заявила о необходимости ввести по умолчанию период охлаждения для розничных кредитов. Даже в том случае, если признаков мошенничества не просматривается. Речь идет о том, что период охлаждения составит до четырех часов по заявкам на кредиты от 50 до 200 тысяч рублей. Если же клиент хочет получить более крупную ссуду, то указанный период должен быть не менее двух дней.

Также Набиуллина заявила, что с российского рынка должны удалиться микрокредитные компании ростовщического типа. Она объяснила, что имеет в виду те, которые предоставляют краткосрочные кредиты под очень высокие проценты.