ЦБ предложил способ обезопасить россиян от кредитных мошенников

Центробанк предложил сделать период охлаждения для розничных займов по умолчанию

Центробанк (ЦБ) предлагает сделать период охлаждения для розничных кредитов по умолчанию, даже если нет признаков мошенничества. О новом способе обезопасить россиян от финансовых мошенников рассказала глава регулятора Эльвира Набиуллина, ее слова приводит «Интерфакс».

Вышеуказанная инициатива, в частности, подразумевает период охлаждения до четырех часов по заявкам на кредиты от 50 до 200 тысяч рублей. Что касается клиентских обращений по поводу более крупных займов, то так называемый период охлаждения при их выдаче, как отметила Набиуллина, должен составлять не менее двух дней.

Эти меры, как считают в ЦБ, должны не только умерить кредитный пыл граждан, но и обезопасить их от потенциальных мошенников. «Мошенники у нас изобретательные, эти признаки мошенничества еще должны пониматься как признаки, поэтому мы считаем, что нужно вводить по умолчанию», — резюмировала глава регулятора.

С 25 июля 2024 года подобный механизм в России действует для денежных переводов. ЦБ с этой даты обязал отечественные финансовые организации приостанавливать подозрительные транcакции, если конечный получатель средств находится в черном списке регулятора, а также в том случае, если до этого гражданин получил подозрительные звонки или СМС-сообщения или долго разговаривал по телефону. Если же банки не будут останавливать подобные операции, то обязаны будут вернуть клиенту все деньги в течение 30 дней после даты их проведения.