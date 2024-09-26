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21:15, 26 сентября 2024Бывший СССР

В Донецке шесть пожарных пострадали в результате удара ВСУ

В Донецке шестеро сотрудников МЧС пострадали в результате удара ВСУ

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

Шестеро сотрудников МЧС России пострадали во время тушения пожара в Донецке после того, как ВСУ нанесли удар вблизи пожарной автоцистерны. Об этом информирует пресс-служба МЧС Донецкой народной республики.

«Днем после обстрела в частном секторе Петровского района произошел пожар. На месте работали огнеборцы. Спустя короткое время в непосредственной близости от пожарной автоцистерны был нанесен очередной артудар», — сказано в сообщении.

С контузией пострадавшие сотрудники МЧС России доставлены в больницу, добавили в пресс-службе МЧС.

Ранее сообщалось, что ФСБ, МВД и Росгвардия изъяли оружие и боеприпасы в Донецкой народной республике. Как уточняется, силовики провели оперативно-профилактическую операцию «Анаконда».

В четверг, 26 сентября, советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал, что российской армии осталось пройти несколько километров до Покровска. Он добавил, что сегодня оборона Киева в Донбассе трещит по швам.

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      Марина Совина
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