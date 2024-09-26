В Киеве произошла новая серия взрывов

В Киеве прогремели новые взрывы

В Киеве прогремела новая серия взрывов. Об этом сообщило украинское издание «Общественное» в Telegram.

Причины случившегося пока неизвестны. Где именно произошли взрывы, не уточняется.

Взрывы в украинской столице неоднократно звучали в ночь на четверг, 26 сентября. Киевская городская военная администрация информировала, что в городе работают средства противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщал о мощном взрыве в городе. Он призвал жителей соблюдать осторожность.

Российские войска начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября. Уточнялось, что это произошло после инцидента с Крымским мостом.