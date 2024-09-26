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10:13, 26 сентября 2024Бывший СССР

В Киеве произошел взрыв

В Киеве произошли взрывы на фоне воздушной тревоги

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

В Киеве произошел взрыв на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщило украинское издание «Общественное» в своем Telegram-канале.

«Взрыв в Киеве. В городе и области объявлена воздушная тревога», — говорится в публикации.

Позднее в Киевской городской военной администрации прокомментировали сообщения о взрывах в городе. Там отметили, что средства противовоздушной обороны не применялись. Согласно заявлению властей, российские силы также не наносили удары по Киеву.

Ранее взрывы были слышны в Староконстантинове Хмельницкой области. Уточнялось, что на окраине города находится военный аэродром.

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      Кристина Есикова
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