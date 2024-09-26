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01:59, 26 сентября 2024Мир

В Конгрессе США дали совет Зеленскому после одного заявления

Корнин посоветовал Зеленскому не вмешиваться в политику в США после слов о Вэнсе

Фото: Shelby Tauber / Reuters

Сенатор от Республиканской партии Джон Корнин дал совет украинскому президенту Владимиру Зеленскому после его слов о том, что возможное избрание Джей Ди Вэнса на пост вице-президента США было бы опасным событием для Украины. Об этом сообщает CNN.

По мнению сенатора, подобные высказывания являются колоссальной ошибкой. «Если он [Зеленский] хочет поддержки для Украины, то ему стоит держаться подальше от американской политики», — порекомендовал он.

Ранее глава Украины заявил, что Вэнс готов «сдать украинские территории», а также назвал его возможное избрание вице-премьером «опасными сигналами» для Киева.

До этого Вэнс высказал мнение, что «Россия не стала бы вторгаться на Украину, будь Дональд Трамп президентом». С этим, по его словам, согласны его коллеги-сенаторы, в том числе из Демократической партии США.

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      Маргарита Пименова
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