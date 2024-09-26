В Конгрессе США дали совет Зеленскому после одного заявления

Сенатор от Республиканской партии Джон Корнин дал совет украинскому президенту Владимиру Зеленскому после его слов о том, что возможное избрание Джей Ди Вэнса на пост вице-президента США было бы опасным событием для Украины. Об этом сообщает CNN.
По мнению сенатора, подобные высказывания являются колоссальной ошибкой. «Если он [Зеленский] хочет поддержки для Украины, то ему стоит держаться подальше от американской политики», — порекомендовал он.
Ранее глава Украины заявил, что Вэнс готов «сдать украинские территории», а также назвал его возможное избрание вице-премьером «опасными сигналами» для Киева.
До этого Вэнс высказал мнение, что «Россия не стала бы вторгаться на Украину, будь Дональд Трамп президентом». С этим, по его словам, согласны его коллеги-сенаторы, в том числе из Демократической партии США.