В Кремле назвали здравомыслящими осознающих ядерный потенциал России

Песков: в мире остались здравомыслящие люди, осознающие ядерный потенциал России

В мире еще остались люди, осознающие ядерный потенциал России и его сдерживающую роль, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости.

«Здравомыслящим людям хорошо известно о нашем ядерном потенциале и его сдерживающей роли», — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, Россия корректирует свою политику ядерного сдерживания «с учетом тех элементов напряженности, которые складываются по периметру наших границ».

Ранее бывший замгенсека НАТО Роуз Геттемюллер говорила, что обновление ядерного потенциала США может привести к началу переговоров с Россией и Китаем по ограничению данного вида вооружений.