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11:03, 5 сентября 2024Мир

В США связали обновление ядерного потенциала с началом переговоров с Китаем и Россией

FT: обновление ядерного потенциала США может привести к переговорам с РФ и КНР

Фото: David Swanson / Reuters

Обновление ядерного потенциала США может привести к началу переговоров с Россией и Китаем по ограничению данного вида вооружений. Об этом заявила бывший заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер в своей статье для Financial Times (FT).

«Обновление ядерного потенциала США может сыграть огромную роль в том, чтобы вернуть Китай и Россию за стол переговоров», — утверждается в публикации.

По словам эксперта, текущая модернизация американских ядерных вооружений не увеличивает потенциал США, но способна помочь нарастить его по возможности. Геттемюллер обвинила Китай и Россию в «отказе от обсуждения контроля» над ядерными вооружениями и выразила мнение, что «иногда требуются решительные действия, чтобы конкуренты в области ядерного оружия поняли, что они не могут угрожать без силового ответа».

3 сентября стало известно, что Великобритания и США намерены бессрочно продлить Договор о взаимной обороне, принятый в 1958 году и предусматривающий сотрудничество в области ядерного оружия.

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      Елизавета Мытарева
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