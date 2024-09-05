В США связали обновление ядерного потенциала с началом переговоров с Китаем и Россией

FT: обновление ядерного потенциала США может привести к переговорам с РФ и КНР

Обновление ядерного потенциала США может привести к началу переговоров с Россией и Китаем по ограничению данного вида вооружений. Об этом заявила бывший заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер в своей статье для Financial Times (FT).

«Обновление ядерного потенциала США может сыграть огромную роль в том, чтобы вернуть Китай и Россию за стол переговоров», — утверждается в публикации.

По словам эксперта, текущая модернизация американских ядерных вооружений не увеличивает потенциал США, но способна помочь нарастить его по возможности. Геттемюллер обвинила Китай и Россию в «отказе от обсуждения контроля» над ядерными вооружениями и выразила мнение, что «иногда требуются решительные действия, чтобы конкуренты в области ядерного оружия поняли, что они не могут угрожать без силового ответа».

3 сентября стало известно, что Великобритания и США намерены бессрочно продлить Договор о взаимной обороне, принятый в 1958 году и предусматривающий сотрудничество в области ядерного оружия.