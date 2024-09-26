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12:41, 26 сентября 2024Россия

В Кремле ответили на вопрос о публикации обновленной ядерной доктрины

Песков: Кремль проинформирует о публикации обновленной ядерной доктрины

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Кремль своевременно проинформирует, если решение о публикации полного текста обновленной ядерной доктрины будет принято. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, цитирует ТАСС.

«Впоследствии уже будут приниматься решения о публикации или непубликации и времени соответствующей публикации», — сказал он, отвечая на вопросы журналистов.

Ранее зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Лентой.ру» объяснил, что Россия пересмотрела ядерную доктрину из-за нарастания различных угроз, среди которых атаки на ядерные станции и удары вглубь страны. По его словам, еще одной причиной стал разрыв международных договоров, регулирующих ядерный вопрос.

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Изменить ядерную доктрину России, адаптировав ее к современным реалиям, 25 сентября предложил президент России Владимир Путин. По его словам, дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых могут быть проведены ядерные мероприятия ядерного сдерживания. В том числе, по словам главы государства, Москва может ответить ядерным оружием в случае появления информации о массированном старте в сторону Российской Федерации средств воздушно-космического нападения, к которым относятся самолеты стратегической и тактической авиации, крылатые ракеты, беспилотники, гиперзвуковые и другие летательные аппараты.

ЖЗЛ
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