В Кремле ответили на вопрос о публикации обновленной ядерной доктрины

Песков: Кремль проинформирует о публикации обновленной ядерной доктрины

Кремль своевременно проинформирует, если решение о публикации полного текста обновленной ядерной доктрины будет принято. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, цитирует ТАСС.

«Впоследствии уже будут приниматься решения о публикации или непубликации и времени соответствующей публикации», — сказал он, отвечая на вопросы журналистов.

Ранее зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Лентой.ру» объяснил, что Россия пересмотрела ядерную доктрину из-за нарастания различных угроз, среди которых атаки на ядерные станции и удары вглубь страны. По его словам, еще одной причиной стал разрыв международных договоров, регулирующих ядерный вопрос.

Изменить ядерную доктрину России, адаптировав ее к современным реалиям, 25 сентября предложил президент России Владимир Путин. По его словам, дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых могут быть проведены ядерные мероприятия ядерного сдерживания. В том числе, по словам главы государства, Москва может ответить ядерным оружием в случае появления информации о массированном старте в сторону Российской Федерации средств воздушно-космического нападения, к которым относятся самолеты стратегической и тактической авиации, крылатые ракеты, беспилотники, гиперзвуковые и другие летательные аппараты.