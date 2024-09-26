В России объяснили причину пересмотра ядерной доктрины

Депутат Чепа: Россия пересмотрела ядерную доктрину из-за нарастания угрозы

Россия пересмотрела ядерную доктрину из-за нарастания различных угроз, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал причину такого решения российских властей.

«В связи с нагнетанием определенной угрозы, а это атаки на ядерные станции, это муссирование темы удара вглубь России, нанесение ударов по определенной технике, в том числе по пусковым установкам и носителям ядерного оружия — все это требует внесения определенных изменений», — объяснил депутат.

Это абсолютно правильный шаг, необходимые действия. Пусть не смущает вас как какая-то дополнительна угроза. Это действия, направленные в первую очередь на обеспечение безопасности Алексей Чепа депутат Госдумы

По словам депутата, еще одной из причин стал разрыв международных договоров, которые регулировали ядерный вопрос.

«Дело в том, что во многом раньше все регулировалось определенными законами, которые были между Россией и США. Эти законы действовали довольно долгое время, потом начались определенные изменения. Это связано с размещением определенных систем, противоракетных систем в странах НАТО ближе к границе России. Американцы стали расконсервировать определенные пусковые установки, а потом американцы вышли из договора», — отметил он.

25 сентября президент России Владимир Путин на заседании Совета Безопасности предложил внести изменения в ядерную доктрину России. В новой редакции документа говорится, что агрессия неядерного государства при поддержке ядерного рассматривается как совместное нападение на Россию.

Также в новой версии сказано, что Москва может применить ядерное оружие сразу при получении достоверной информации о «массированном старте средств воздушно-космического нападения» и пересечении ими границы. Кроме того, Россия оставляет за собой право применять ядерное оружие при агрессии против Белоруссии, члена Союзного государства.