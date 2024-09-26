Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:51, 26 сентября 2024Россия

В Кремле рассказали о сроке издания указа Путина об изменениях в ядерную доктрину

Песков: указ Путины о изменении ядерной доктрины выпустят по готовности

Фото: Валерий Шарифулин / Pool / РИА Новости

Указ президента России Владимира Путина об изменении ядерной доктрины будет издан по готовности. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

25 сентября Путин провел совещание, на котором обсуждались вопросы ядерного сдерживания.

Действующая редакция доктрины была утверждена в июне 2020-го года. Ранее в Кремле необходимость ее корректировки объяснили глобальными политическими изменениями.

На совещании Путин заявил, что в новой редакции ядерной доктрины Москва оставляет за собой право применить ядерное оружие при получении достоверных сведений о массированном запуске в ее сторону средств воздушно-космического нападения. Ядерное оружие может быть применено и в том случае, если противник создаст критическую угрозу суверенитету России конвенциональным вооружением, подчеркнул он.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      Кремль опубликовал заявление Путина об изменениях в ядерной доктрине. Что об этом говорят в России и на Западе?

      Кот принес домой выигрышный лотерейный билет

      В трех российских областях ФСБ задержала шестерых причастных к терактам на объектах связи

      Жителя ДНР задержали с поличным за попытку сбыта оружия

      Китай выразил готовность отправить гумпомощь на Украину

      Названы причины рекордного роста мировых цен на золото

      В Кремле рассказали о сроке издания указа Путина об изменениях в ядерную доктрину

      Дудь назвал сходство между Россией и США

      Пашинян предложил Азербайджану подписать согласованные статьи мирного соглашения до ноября

      Более 8 тысяч россиян признали потерпевшими от действий ВСУ в Курской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше