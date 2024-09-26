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16:15, 26 сентября 2024Бывший СССР

В Молдавии создали имитацию ядерной атаки

В Молдавии провели учения, имитирующие радиологическую атаку

Фото: Ministerul Sănătății al Republicii Moldova

В Молдавии провели учения, имитирующие радиологическую атаку. Об этом сообщает издание Stiri.

Министерство здравоохранения Молдавии организовало трехдневные учения с международным участием по моделированию радиологического инцидента. Его целью является улучшение реагирования населения на радиологические или ядерные аварийные ситуации.

Одним из эпизодов учений стала имитация необходимой медицинской помощи на месте радиологической аварии.

Ранее стало известно о решении президента России Владимира Путина изменить правила применения ядерного оружия в отношении третьих стран. Это вызвало большой резонанс по всему миру.

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      Сергей Болиев
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