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08:57, 26 сентября 2024Россия

В МВД раскрыли судьбу не владеющих русским мигрантов с языковыми сертификатами

МВД: не владеющих русским языком мигрантов с сертификатами лишат статуса

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Всех иностранцев, не владеющих русским языком, однако имеющих сертификаты о его знании, лишат статуса или гражданства. Судьбу таких мигрантов раскрыла в Telegram официальный представитель МВД Ирина Волк.

По словам представителя ведомства, органы внутренних дел периодически выявляют таких мигрантов, после чего начинают расследование деятельности выдавших языковые сертификаты преступных групп из состава организаторов экзаменов.

«За последние три года органами внутренних дел при предоставлении государственных услуг по выдаче разрешительных документов для проживания и осуществления трудовой деятельности в Российской Федерации выявлено порядка 14 тысяч подобных фактов», — рассказала Волк.

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Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге провели задержание граждан ближнего зарубежья и четверых россиян, которые подозреваются в создании группировки по организации незаконной миграции. Подозреваемые находили иностранцев, которым была необходима регистрация на территории города или области, и договаривались с местными жителями, готовыми оформить их у себя за плату.

ЖЗЛ
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      Марк Леонов
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