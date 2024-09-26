В Николаевской области сообщили о повреждении энергетической инфраструктуры

Глава Николаевской ОВА Ким сообщил о повреждении энергетической инфраструктуры

В Николаевской области в результате удара поврежден объект энергетической инфраструктуры. Об этом сообщает в Telegram глава местной областной военной администрации (ОВА) Виталий Ким.

«[Вооруженные силы России] атаковали объект энергетической инфраструктуры в области, есть отключение абонентов», — говорится в публикации.

Отмечается, что частично подача электричества восстановлена, однако восстановительные работы продолжаются. Какой именно энергетический объект получил повреждения, не уточняется.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил об уничтожении всех тепловых электростанций в стране. По его словам, энергосистема страны разрушена на 80 процентов.