В Петербурге открыли первый продуктовый магазин в метро

В Санкт-Петербурге в метро появился «Дикси»

В Санкт-Петербурге в метрополитене открылся первый продуктовой магазин, «Дикси» (входит в группу компаний «Магнит»). Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу компании.

Магазин появился в центре города у станции метро «Достоевская». Торговая площадь помещения составляет 333 квадратных метров. Отмечается, что около трети ассортимента магазина приходится на готовую еду для перекуса или обеда вне дома, в магазине также есть точка, где можно взять кофе на вынос.

По словам генерального директора розничной сети «Дикси» Юрия Семенова, магазин рассчитан и на туристов, и на тех, кто приезжает в центр на работу, а также на жителей района.

Ранее президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос скоростного сообщения от Санкт-Петербурга до аэропорта Пулково, включая продление линии метро. Согласно проекту нового Генплана города на 2022 год, в Санкт-Петербурге собираются усовершенствовать работу метрополитена, построив 89 новых станций.