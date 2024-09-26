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18:14, 26 сентября 2024Экономика

В Петербурге открыли первый продуктовый магазин в метро

В Санкт-Петербурге в метро появился «Дикси»

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

В Санкт-Петербурге в метрополитене открылся первый продуктовой магазин, «Дикси» (входит в группу компаний «Магнит»). Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу компании.

Магазин появился в центре города у станции метро «Достоевская». Торговая площадь помещения составляет 333 квадратных метров. Отмечается, что около трети ассортимента магазина приходится на готовую еду для перекуса или обеда вне дома, в магазине также есть точка, где можно взять кофе на вынос.

По словам генерального директора розничной сети «Дикси» Юрия Семенова, магазин рассчитан и на туристов, и на тех, кто приезжает в центр на работу, а также на жителей района.

Ранее президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос скоростного сообщения от Санкт-Петербурга до аэропорта Пулково, включая продление линии метро. Согласно проекту нового Генплана города на 2022 год, в Санкт-Петербурге собираются усовершенствовать работу метрополитена, построив 89 новых станций.

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      Мария Черкасова
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