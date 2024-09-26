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06:27, 26 сентября 2024Экономика

В России назвали заниженным прогноз ОЭСР по росту экономики

Минэкономразвития: прогноз ОЭСР по росту экономики России занижен

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Ожидания Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по динамике роста российской экономики на 2025 год «предсказуемо занижены». Об этом заявил директор департамента макроэкономического анализа и прогнозирования Минэкономразвития Лев Денисов, передает ТАСС.

Чиновник указал, что в ОЭСР не учли ряд важных факторов. В частности, он указал на реализацию в России новых национальных проектов, которые обеспечили развитие страны в условиях беспрецедентных вызовов.

Также Денисов обратил внимание, что ОЭСР традиционно занижает прогнозы касательно российской экономики. При этом «без исключения все подобные прогнозы на протяжении последних лет корректировались вверх».

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил об ускорении темпов роста национальной экономики до 4,6 процента в годовом выражении по итогам января. В 2023 году, согласно данным Федеральной службы государственной статистики (Росстата), ВВП РФ увеличился на 3,6 процента.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил об ускорении темпов роста национальной экономики до 4,6 процента в годовом выражении по итогам января. В 2023 году, согласно данным Федеральной службы государственной статистики (Росстата), ВВП РФ увеличился на 3,6 процента.

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      Марина Совина
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