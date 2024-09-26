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17:21, 26 сентября 2024Экономика

В России резко вырос первоначальный взнос по ипотеке

Первоначальный взнос на вторичном рынке жилья вырос к сентябрю до 53 процентов

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В России резко вырос первоначальный взнос по ипотеке на вторичном рынке жилья. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные компании «Жилфонд».

С начала 2024 года средняя доля ипотечного кредита в регионах страны составляла 60 процентов от суммы сделки, в июле и августе этот показатель снизился до 54 процентов, в сентябре упал до 47 процентов.

Медианная средняя сумма по всем регионам колеблется на уровне 4,2-4,3 миллиона рублей, при этом доля стоимости, которую покупатели готовы закрыть за счет ипотеки, постоянно снижается. Аналитики уверены, что таким образом россияне стремятся уменьшить сумму ипотечного кредита, чтобы снизить ежемесячные платежи.

В августе 2024 года в Москве продажи квартир на вторичном рынке упали почти на 40 процентов по сравнению с тем же месяцем 2023 года. За этот месяц в столице было заключено 11,2 тысячи сделок. Показатель на 36 процентов меньше, чем в августе 2023-го, и на 15 процентов — чем в июле 2024-го.

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