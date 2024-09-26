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09:51, 26 сентября 2024Экономика

В России задумали увеличить лимит по бесплатной рассрочке

Аксаков: лимит по бесплатной рассрочке может быть повышен до 60 тысяч рублей

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Лимит по сумме стоимости товара для рассрочки, установленный законопроектом по ее регулированию на уровне 15 тысяч рублей, может быть повышен до 60 тысяч, заявил в интервью «Известиям» глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Депутат уточнил, что задуманное повышение сейчас обсуждается — показатель может быть скорректирован ко второму чтению документа, который пока не приняли и в первом. «Лимит по сумме стоимости товара для рассрочки однозначно будет повышен. Если потолок будет слишком низкий, то людям такой сервис будет просто неинтересен», — сказал Аксаков.

Он обратил внимание на важность распространения запрета на начисление процентов при продаже в рассрочку не только на договоры между потребителем и оператором сервиса, но и с продавцом.

Ранее Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), в которую входят маркетплейсы и онлайн-магазины, попросила власти отказаться от лимита, отметив, что его введение снизит количество желающих совершать крупные покупки и ограничит доступ россиян к социально значимым товарам. Законопроект в его нынешнем виде предполагает, что с 1 декабря 2025 года при рассрочке на сумму больше 15 тысяч рублей данные пользователя услуги будут передаваться в бюро кредитных историй (БКИ), как и в случае обычных кредитов. Как отмечали в АКИТ, этот механизм, включающий предоставление различных документов для подтверждения личности, оттолкнет покупателя, и модель рассрочки перестанет действовать.

О необходимости ограничить покупки в рассрочку до этого говорили в Центробанке. Там указывали, что указанный вид услуг, по сути, является кредитованием, поэтому и необходимы соответствующие лимиты. При этом глава регулятора высказывалась за сохранение доступности такого способа покупок, поскольку он «бывает удобным при покупке товаров длительного пользования».

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      Дмитрий Воронин
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