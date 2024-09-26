В России задумали увеличить лимит по бесплатной рассрочке

Лимит по сумме стоимости товара для рассрочки, установленный законопроектом по ее регулированию на уровне 15 тысяч рублей, может быть повышен до 60 тысяч, заявил в интервью «Известиям» глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Депутат уточнил, что задуманное повышение сейчас обсуждается — показатель может быть скорректирован ко второму чтению документа, который пока не приняли и в первом. «Лимит по сумме стоимости товара для рассрочки однозначно будет повышен. Если потолок будет слишком низкий, то людям такой сервис будет просто неинтересен», — сказал Аксаков.
Он обратил внимание на важность распространения запрета на начисление процентов при продаже в рассрочку не только на договоры между потребителем и оператором сервиса, но и с продавцом.
Ранее Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), в которую входят маркетплейсы и онлайн-магазины, попросила власти отказаться от лимита, отметив, что его введение снизит количество желающих совершать крупные покупки и ограничит доступ россиян к социально значимым товарам. Законопроект в его нынешнем виде предполагает, что с 1 декабря 2025 года при рассрочке на сумму больше 15 тысяч рублей данные пользователя услуги будут передаваться в бюро кредитных историй (БКИ), как и в случае обычных кредитов. Как отмечали в АКИТ, этот механизм, включающий предоставление различных документов для подтверждения личности, оттолкнет покупателя, и модель рассрочки перестанет действовать.
О необходимости ограничить покупки в рассрочку до этого говорили в Центробанке. Там указывали, что указанный вид услуг, по сути, является кредитованием, поэтому и необходимы соответствующие лимиты. При этом глава регулятора высказывалась за сохранение доступности такого способа покупок, поскольку он «бывает удобным при покупке товаров длительного пользования».