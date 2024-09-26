В российском городе потолок рухнул на посетителей спа-отеля

В Петербурге потолок рухнул на посетителей спа-отеля, травмы получили пятеро

В районе Петергоф в Санкт-Петербурге потолок рухнул на посетителей спа-отеля, в результате пять человек получили травмы. Об этом сообщает 78.ru.

По сведениям телеканала, все произошло накануне вечером в бане «Гранд Петергоф спа-отеля» в российском городе. Потолочное покрытие обрушилось на площади восемь квадратных метров.

Четверым пострадавшим на месте оказали медицинскую помощь, 58-летнюю женщину пришлось госпитализировать. У нее диагностировали ушибленную рану головы, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. В удовлетворительном состоянии горожанку поместили в отделение нейрохирургии. По факту случившегося организовали проверку.

Ранее сообщалось, что в одной из школ города Суровикино Волгоградской области потолок рухнул на голову восьмикласснице.