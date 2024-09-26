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11:25, 26 сентября 2024Бывший СССР

Военные ВСУ предрекли окружение Угледара

NYT: в ВСУ опасаются окружения Угледара

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Подразделения Армии России близки к окружению Угледара на территории Донецкой народной республики. Опасения в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) передает The New York Times.

«Если им удастся обойти мины, они окружат Угледар», — заявил старший лейтенант из 72-й механизированной бригады Дмитрий. По его словам, украинские солдаты в городе «просто держатся».

Как отмечает издание, ВСУ в последнее время потеряли две шахты, которые служили ключевыми базами в обороне города, что значительно повышает риски его падения.

Ранее российский офицер с позывным Витязь рассказал, что обороняющие Угледар подразделения ВСУ находятся в информационном вакууме. По его словам, сдаваться в плен украинцы начали только после того, как Вооруженные силы России начали сбрасывать листовки: «До этого они и не в курсе были, что происходит в километре».

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      Валентин Карант
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