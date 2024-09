Западные СМИ отреагировали на предложение Путина по ядерной доктрине

Западные СМИ высказались о предложении Путина изменить ядерную доктрину России

Ведущие мировые СМИ отреагировали на предложение президента России Владимира Путина изменить ядерную доктрину страны. Публикации на эту тему появились в западных изданиях The Guardian,The New York Times (NYT) и других.

В материале британского издания The Guardian указано, что заявление Путина стало самым строгим на сегодня российским предупреждением Западу о недопустимости позволения Украине бить вглубь России с использованием западных ракет большой дальности.

Похожим образом о словах российского лидера высказался американский канал CNN. «Решение изменить официальную ядерную доктрину России — это ответ Кремля на дискуссии в США и Великобритании о том, стоит ли давать Украине разрешение бить западными ракетами по территории России», — заявил канал. В материале также подчеркивается, что конфликт на Украине стал самым серьезным противостоянием между Россией и Западом со времен Карибского кризиса в 1962 году.

Американская газета The New York Times, комментируя ситуацию, опубликовала мнение аналитика из Женевы Павла Подвига. По его словам, очевидно, что ядерную доктрину России хотят изменить для дополнительного сдерживания западных союзников Украины.

Владимир Путин предложил внести изменения в ядерную доктрину России на совещании Совбеза в среду, 25 сентября. В частности, в обновленной редакции документа агрессию против России со стороны неядерного государства, но при поддержке ядерного предлагается рассматривать как их совместное нападение на РФ.