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05:33, 26 сентября 2024Бывший СССР

Зеленский зарегистрировал торговую марку в сфере похоронных услуг

Зеленский зарегистрировал торговую марку в сфере похорон и азартных игр

Фото: Michael Kappeler / dpa / Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал торговую марку ZELENSKYY, в рамках которой оказываются услуги похорон и азартных игр. Об этом со ссылкой на документы сообщает РИА Новости.

Утверждается, что данная марка зарегистрирована для использования в странах Европейского союза (ЕС), США, Великобритании, Канаде, Китае, Японии, Турции, Швейцарии, Грузии, Армении, Израиле и Молдавии. В регистрационных документах указаны фамилия, имя и отчество Зеленского, а адрес совпадает с адресом офиса президента Украины.

Среди услуг, предоставляемых под маркой ZELENSKYY, значатся услуги в сферах азартных игр, похорон, астрологии и психологии. Также торговая марка распространяется на развлекательные услуги, включая кинопроизводство и публикацию книг.

Ранее виллу Владимира Зеленского в итальянском городе Форте-дей-Марми выставили на продажу, однако своего покупателя она так и не нашла. Местные агентства недвижимости продают сопоставимые с домом президента Украины особняки за 2,5-3 миллиона евро.

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      Артём Верейкин
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