Живущие в Киеве звезды «Аншлага» рассказали об отношениях с коллегами из России

Звезды «Аншлага» Моисеенко и Данилец заявили, что общаются с коллегами из России

Звезды юмористического шоу «Аншлаг» Владимир Моисеенко и Владимир Данилец, живущие в Киеве, заявили, что общаются с коллегами из России. Об этом они рассказали проекту Sheinkin40, видео доступно на YouTube.

Данилец отметил, что они с Моисеенко общаются практически со всеми российскими коллегами. «И они общаются с нами. Тоже звонят, переживают», — сказал артист.

По словам участников дуэта, российские звезды «Аншлага» обычно звонят им, когда снимают очередной выпуск передачи, и говорят, что скучают по ним. «У нас хорошие, добрые отношения», — заключил Данилец.

Ранее Владимир Данилец признался, что некоторое время жил на две семьи. Артист рассказал, что начал встречаться со второй женой Людмилой еще до развода с первой супругой.

Владимир Моисеенко и Владимир Данилец прославились благодаря юмористическому номеру о кроликах, в котором журналист берет интервью у председателя колхоза. После этого дуэт стали называть «Кролики». Артисты выступают в «Аншлаге» с 1990 года.