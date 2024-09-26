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14:31, 26 сентября 2024Моя страна

Знаменитый баклан Яша вернулся в Симферополь

Знамений баклан Яша вернулся в Симферополь в четвертый раз

Кадр: Телеканал «Крым 24»

В Гагаринский парк в Симферополе в четвертый раз прилетел на зимовку знаменитый баклан Яша. Об этом сообщает «Крым 24».

По словам специалистов, появление бакланов в городской среде — редкое явление. Местные жители начали сочинять про баклана легенды, а работники парка назвали его Яшей.

Баклан привык к вниманию и охотно позирует посетителям парка. Отмечается, что в качестве угощения можно предложить ему свежий анчоус или сельдь.

Ранее сообщалось, что в российском заповеднике «Калужские засеки» засняли дневную охоту серой цапли. На размещенных кадрах запечатлена птица, внимательно изучающая реку. Она медленно сделала один шаг, остановилась и затем резко погрузила свой клюв в воду. Видно, что цапле удалось поймать в реке небольшую рыбу.

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      Варвара Кошечкина
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