Фигуристка-чемпионка рассказала о борьбе с лишним весом

Чемпионка мира Мишина рассказала, что бегала в пленке и не пила для похудения

Чемпионка мира по фигурному катанию Анастасия Мишина рассказала о борьбе с лишним весом. Ее слова приводит RT.

Мишина поделилась, что никогда не прибегала к жестким методам похудения. «Конечно, были разные глупости типа обернуть себя пленкой и идти бегать. Или совсем не пить воду. Сейчас я слежу за своим весом постоянно, стараюсь к соревнованиям немножко сбрасывать, чтобы чувствовать себя легче», — отметила она.

Партнер Мишиной Александр Галлямов добавил, что не чувствует ее вес в поддержках. По словам фигуриста, важнее его физическое состояние. «Просто если я сам теряю больше веса, чем нужно, прыгать бывает очень легко, а вот делать подкрутки и поддержки становится гораздо сложнее», — объяснил он.

Мишина и Галлямов тренируются в группе Тамары Москвиной. Вместе они завоевали бронзовые медали в личном турнире на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Также в активе пары есть золото чемпионата мира и чемпионата Европы.