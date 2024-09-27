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02:02, 27 сентября 2024Мир

Глава МАГАТЭ назвал условие для применения ядерного оружия

Гросси: ядерное оружие может быть использовано, если появится у многих стран
Рафаэль Гросси

Рафаэль Гросси. Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в интервью порталу UN News назвал условие для применения ядерного оружия. По его словам, это произойдет в случае увеличения числа стран, владеющих подобными вооружениями.

«Представьте наш мир со всей напряженностью, где у 15, 18, 20 стран есть ядерное оружие. Скорее всего, в таком случае ядерное оружие было бы использовано», — подчеркнул он.

Гросси добавил, что в некоторых странах становятся нормальными разговоры о ядерном оружии и его появлении, задача МАГАТЭ — предотвратить это.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш призвал Россию и Соединенные Штаты вернуться к процессу сокращения ядерных вооружений. Прогресс в области ядерного разоружения и нераспространения взаимосвязан, подчеркнул он.

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      Марина Совина
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