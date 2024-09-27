Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:11, 27 сентября 2024Экономика

Два главных моста в Киеве оказались на грани обрушения

УНИАН: мост Патона и мост Метро в Киеве находятся в аварийном состоянии

Фото: Unsplash

В Киеве два из пяти главных автомобильных мостов через Днепр находятся в аварийном состоянии. Об опасности их обрушения пишет агентство УНИАН со ссылкой на инженера и транспортного эксперта Дмитрия Беспалова.

По результатам последних исследований, обветшало порядка девяти процентов всех мостов на Украине. В частности, в Киеве угрозу представляют старейшие в городе мосты Патона и Метро, построенные в 50-60-х годах прошлого века. Эксплуатация переправ продолжается, несмотря на стремительное разрушение конструкций. Специалистами зафиксированы трещины в бетонных опорах и 80-процентная коррозия балок. При этом ежедневно по этим дорогам проезжает свыше 100 тысяч транспортных средств.

Состояние таких возрастных переправ должно проверяться раз в год, однако в последний раз мост Патона обследовали только четыре года назад. Обновление моста Метро, по оценкам инженеров, обойдется не меньше чем в 500 миллионов долларов, а весь комплекс работ необходимо провести за три стройсезона — в противном случае проект неизбежно превратится в долгострой. При нынешней политической ситуации реализовать его едва ли возможно, констатируют эксперты.

Более того, ограниченные ресурсы власти расходуют на строительство менее важных, по мнению Беспалова, инфраструктурных объектов. Речь идет о пешеходно-велосипедном Стеклянном мосте и декоративных мостах Волна, которые эксперт считает скорее вкладом в личный пиар политиков, чем необходимостью для киевлян.

Кроме того, ремонта требуют введенный в эксплуатацию в 1990 году Южный мост и мост Северный, построенный в 1976 году.

Ранее в сентябре в Магадане рухнуло два автомобильных моста — через реки Аян-Юрях и Чай-Урья. Месяцем ранее в Приморском крае проливных дождей не выдержала переправа через реку Соколовка.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Клабукова
      Обсудить
      Последние новости

      Три российских пассажирских самолета получили по радио угрозы во время полета. Что говорилось в сообщениях?

      В российском городе провели уникальную операцию на сердце

      На Западе узнали о раздумьях США по ударам вглубь российской территории

      Задержанный за осквернение Мемориала в российском городе иностранец объяснил свой поступок

      Патрушев предупредил об отработке сценариев борьбы с Россией на учениях НАТО

      Одна страна захотела достичь углеродной нейтральности

      «Яндекс» раскрыл меры по повышению безопасности поездок на самокатах

      В России появится список запрещенного к экспорту сырья

      В России высказались о создании новой платформы для решения конфликта на Украине

      Еноты залезли на участок россиян, поели баранок и попали на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше