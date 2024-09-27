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16:31, 27 сентября 2024Экономика

Россияне назвали необходимую для ипотеки зарплату

50 % россиян считает зарплату 300 тыс. рублей в месяц достаточной для ипотеки

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Почти половина россиян считают, что зарплаты 300 тысяч рублей в месяц достаточно для покупки квартиры в ипотеку. Такой результат показало исследование компании Level Group, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

Еще 30 процентов респондентов сообщили, что могут комфортно жить и выплачивать ипотеку с зарплатой до 150 тысяч рублей в месяц. Каждый пятый уверен, что покупать квартиру с помощью кредита разумно только при зарплате 500 тысяч рублей.

Большинство опрошенных (75 процентов) получают до 150 тысяч рублей в месяц и лишь 23 процента — 300 тысяч рублей в месяц. При этом 70 процентов респондентов смогли накопить на первоначальный взнос за срок от года до трех лет, 17 процентов — от трех до пяти лет. Восьми процентам пришлось откладывать средства более пяти лет, а трем — более 10 лет. Только двум процентам удалось собрать нужную сумму менее чем за год.

Ранее российские банки ужесточили условия по семейной ипотеке ради сбережения лимитов.

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      Александра Качан
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