Синоптик рассказал о «сломавшейся» осени

Синоптик Леус: на смену холоду на Русской равнине снова придет тепло

В пятницу, 27 сентября, в центральной части европейской России осень начала вторую попытку «утвердиться» в погоде. Об этом сообщил в Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Первая «попытка» осени прошла 22-23 сентября, когда впервые в сентябре среднесуточная температура опустилась на два градуса ниже климатической нормы, а по ночам прошли заморозки. Затем осень «сдала позиции» — уже 25 и 26 сентября температура днем превышала 20-градусные отметки.

Несмотря на дожди, в пятницу, 27 сентября, термометры будут показывать плюс 16-21 градус. Похолодание ожидается в последний день сентября, когда днем температура составит плюс 10-15 градусов.

Уже во вторник, 1 октября, днем снова тепло — плюс 16-21 градус, в среду и четверг, 2 и 3 октября — плюс 19-24 градуса. «Так что вторая попытка осени утвердиться на Русской равнине также окажется безрезультатной», — прокомментировал синоптик. «Третья серия» наступления осени ожидается 4 и 5 октября.

Ранее москвичам пообещали дожди с сильным ветром. В пятницу, 27 сентября, ухудшение погоды ожидается с 12:00 до 21:00. Согласно прогнозам, в столице за несколько дней может выпасть до трети месячной нормы осадков.