Елизавета Туктамышева примет участие в шоу «Народный ледниковый период»

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева примет участие в шоу «Народный ледниковый период». Об этом ТАСС сообщил продюсер шоу Илья Авербух.

По его словам, телепрограмма будет отличаться от «Ледникового периода» тем, что участников выберут на кастинге среди неизвестных людей. «Уже подано более 600 заявок, мы их обрабатываем, основное стремление — попасть в пару с олимпийским чемпионом или чемпионом мира. Это именно турнир любителей, которые пришли в фигурное катание в 30, 40, 50, 60 лет», — заявил Авербух.

Туктамышева пропустила сезон-2023/2024. Она объяснила, что хочет проводить больше времени с близкими, развиваться, высыпаться, отдыхать и заниматься личными проектами.

«Ледниковый период» выходит на Первом канале с 2007 года. В рамках шоу профессиональный фигурист катается в паре со знаменитостью, их выступления оценивают жюри из числа известных тренеров и фигуристов.