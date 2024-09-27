Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Оренбург
0:0
1-й тайм
live
Пари Нижний Новгород
МИР Российская Премьер-лига|10-й тур
Металлург Мг
1:0
1-й период
live
Ак Барс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Факел
Сегодня
19:00 (Мск)
Рубин
МИР Российская Премьер-лига|10-й тур
Боруссия Д
Сегодня
21:30 (Мск)
Бохум
Германия — Бундеслига|5-й тур
Милан
Сегодня
21:45 (Мск)
Лечче
Италия — Серия А|6-й тур
ПСЖ
Сегодня
22:00 (Мск)
Ренн
Франция — Лига 1|6-й тур
16:00, 27 сентября 2024Спорт

Туктамышева примет участие в шоу «Народный ледниковый период»

Елизавета Туктамышева примет участие в шоу «Народный ледниковый период»

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева примет участие в шоу «Народный ледниковый период». Об этом ТАСС сообщил продюсер шоу Илья Авербух.

По его словам, телепрограмма будет отличаться от «Ледникового периода» тем, что участников выберут на кастинге среди неизвестных людей. «Уже подано более 600 заявок, мы их обрабатываем, основное стремление — попасть в пару с олимпийским чемпионом или чемпионом мира. Это именно турнир любителей, которые пришли в фигурное катание в 30, 40, 50, 60 лет», — заявил Авербух.

Туктамышева пропустила сезон-2023/2024. Она объяснила, что хочет проводить больше времени с близкими, развиваться, высыпаться, отдыхать и заниматься личными проектами.

«Ледниковый период» выходит на Первом канале с 2007 года. В рамках шоу профессиональный фигурист катается в паре со знаменитостью, их выступления оценивают жюри из числа известных тренеров и фигуристов.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      Байден усомнился в «плане победы» Зеленского

      Проект «Центр "Досье"» внесли в реестр иноагентов

      Внешняя торговля Китая превысила четыре триллиона юаней

      В Финляндии высказались о будущих отношениях с Россией

      90-летний турист дважды перенес остановку сердца на пляже и выжил

      Столтенберг подвел итоги своего пребывания на посту генсека НАТО

      Названы сроки передачи «Адмирала Исакова» флоту

      В российском городе полицейский и его сожительница спрятали наркотики у гаража и попались

      В Одессе соберут митинг против сноса памятника Пушкину

      Доказана возможность отклонения астероидов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше