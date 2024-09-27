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17:12, 27 сентября 2024Экономика

В «Газпроме» назвали Африку перспективным рынком сбыта

В «Газпроме» собрались делиться с Африкой опытом и сочли ее перспективным рынком

Фото: Mohammed Al-Hadad / Reuters

«Газпром» считает Африку перспективным рынком сбыта газа и готов активно делиться своим опытом с государствами континента. Соответствующие заявления, которые озвучил начальник департамента ПАО «Газпром», гендиректор «Газпром экспорта» Дмитрий Хандога, приводит ТАСС.

Топ-менеджер отметил, что российский производитель газа рассматривает проекты газомоторного топлива, малотоннажного СПГ и газовой генерации, о которых может объявить на Африканской энергетической неделе в Кейптауне. По его словам, в «Газпроме» считают важной разработку и реализацию генеральных схем развития газовой отрасли отдельных стран.

Ранее Николай Шульгинов, занимавший до мая 2024 года пост министра энергетики РФ, заявил на встрече со своим нигерийским коллегой, что Россия готова сотрудничать в вопросах разведки нефтегазовых месторождений в этой стране. Также он указал, что стороны обсудили сотрудничество по созданию сети газозаправочных станций.

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      Дмитрий Воронин
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