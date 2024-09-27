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22:08, 27 сентября 2024Экономика

В России отметили интерес азиатских стран к наращиванию поставок энергоресурсов

Новак: Россия видит интерес стран Азии к наращиванию поставок энергоресурсов

Фото: Natalia Shatokhina / News.ru / Global Look Press

Россия видит интерес стран Азии к дальнейшему наращиванию поставок энергетических ресурсов. Тенденцию отметил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу «Россия 1».

«У нас активно развиваются взаимоотношения сейчас со странами Азиатско-Тихоокеанского региона», — сказал Новак.

Он отметил, что 27 сентября российские власти обсуждали вместе с азиатскими партнерами новые проекты, которые позволят наращивать поставки ресурсов.

Ранее Министр энергетики Ирана Аббас Алиабади предложил связать энергосети арабских стран с Россией. Он предложил использовать Иран в качестве посредника в подключении арабских энергосетей с российскими.

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      Евгений Силаев
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