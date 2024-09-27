Йеменские хуситы нанесли удары по американским эсминцам

Йеменские хуситы из исламистского шиитского движения «Ансар Алла» нанесли удары по трем эсминцам США. Об этом заявил представитель движения Яхья Сариа телеканалу Al Masirah.
По его словам, американские корабли направлялись в Красное море для оказания поддержки израильским силам. По эсминцам выпустили 23 ракеты. Также в операции использовался беспилотный летательный аппарат (БПЛА).
Раннее представители движения «Ансар Алла» сбили разведывательный БПЛА США в центральной части Йемена. Беспилотник-разведчик в результате попадания ракеты загорелся, после чего хуситы захватили его обломки.