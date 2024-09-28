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07:09, 28 сентября 2024Россия

В России рассказали о попадающих в ловушки ВСУ жителях Курской области

Депутат Колесник заявил о попадающих в ловушки ВСУ жителях Курской области

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Вооруженные силы (ВС) России научились бороться с ловушками Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, однако на них попадаются мирные жители, сообщил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Об агрессии украинской армии к российскому гражданскому населению депутат рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Наемников много находится в Курской области. Они и сами ВСУ используют новые тактические приемы для ведения войны с Россией. То, что они используют "растяжки-треугольники" — наши бойцы научились с ними бороться. Но на эти растяжки попадают мирные жители, которые остались в местах своего проживания», — отметил Колесник.

Депутат сообщил, что происходит полное нарушение правила ведения войны: «по мирным не бьют».

«Мало того, что они бьют неизбирательным оружием по домам, где живут люди простые — гражданское население, не воюющее. Более того, они еще и хитрые ловушки используют», — добавил он.

Такие вещи используются ВСУ и их наемники в Курской области

Андрей Колесникчлен комитета Госдумы по обороне
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Украинские войска вторглись в Курскую область утром 6 августа, в приграничном регионе до сих пор идут бои. В этом субъекте, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. Вечером 10 сентября стало известно, что Вооруженные силы России начали масштабное контрнаступление в приграничье.

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