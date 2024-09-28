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05:41, 28 сентября 2024Экономика

Россиян предупредили о подорожании автомобилей с 1 октября

Доцент Фиронов: автомобили подорожают с 1 октября из-за новых ставок утильсбора

Фото: Sergey Petrov / Global Look Press

Новые ставки утилизационного сбора, которые вступят в силу 1 октября, приведут к росту цен на автомобили всех сегментов, заявил доцент кафедры наземных транспортных средств транспортного факультета Московского Политеха Анатолий Фиронов. Об этом пишет «Прайм».

По его словам, больше всего это скажется на стоимости машин с объемом двигателя от одного до двух литров. Эксперт напомнил, что сейчас утильсбор на такие автомобили составляет около 300 600 рублей. С октября он вырастет до 556 000 рублей.

«В результате этого резкого увеличения общая стоимость автомобилей на рынке может значительно возрасти уже в ближайшие месяцы», — подчеркнул специалист.

По словам доцента, резкого подорожания во всех категориях не ожидается. Это связано с тем, что дилеры активно насыщают российский рынок автомобилями, привезенными по параллельному импорту. Подорожание может растянуться до конца года, подчеркнул эксперт.

Ранее стало известно, что правительство России поднимет с 1 октября утильсбор на автомобили на 70-85 процентов.

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      Марина Совина
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