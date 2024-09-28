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02:12, 28 сентября 2024Россия

После взрыва АЗС в Дагестане выявили превышение загрязняющих веществ

После взрыва АЗС в Дагестане выявили превышение оксида углерода и диоксида азота

Фото: Alexander Legky / Global Look Press

Превышение уровня загрязняющих веществ нашли на расстоянии до 500 метров от места взрыва автозаправочной станции на окраине Махачкалы, сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по Дагестану. Об этом пишет РИА Новости.

Как отметили в ведомстве, вдоль близлежащей автомобильной дороги на расстоянии 300-500 метров было зафиксировано превышение по предельно допустимому содержанию оксида углерода, диоксида азота, дигидросульфида.

При этом по состоянию на 23:50 (мск) 27 сентября превышения предельно допустимых концентраций продуктов горения в селитебной зоне не зарегистрировано.

Взрыв на АЗС произошел вечером в субботу. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

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      Марина Совина
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