Жители Бейрута спрятались от израильских бомбежек на общественном пляже

Al Jazeera: жители Бейрута спрятались от бомбежек Израиля на общественном пляже

Жители Бейрута прячутся от израильских бомбежек на общественном пляже, сообщил телеканал Al Jazeera.

По словам журналистов, люди покинули Дахие, южные пригороды. «Они пытаются найти убежище здесь, на общественном пляже Рамлет аль Байда в Бейруте», — передает телеканал.

На пляже можно найти матрасы, спальные мешки и палатки, чтобы переночевать.

Ранее сообщалось, что истребители израильских Военно-воздушных сил (ВВС) нанесли по меньшей мере два новых удара по объектам шиитского движения «Хезболла» в пригородах Бейрута. Самолеты выпустили ракеты по районам Эль-Лейлаки и Эль-Хадас на юго-востоке города. В районе атаки в небо поднялись густые клубы дыма.