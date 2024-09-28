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06:17, 28 сентября 2024Мир

Жители Бейрута спрятались от израильских бомбежек на общественном пляже

Al Jazeera: жители Бейрута спрятались от бомбежек Израиля на общественном пляже

Фото: Liu Zongya / Global Look Press

Жители Бейрута прячутся от израильских бомбежек на общественном пляже, сообщил телеканал Al Jazeera.

По словам журналистов, люди покинули Дахие, южные пригороды. «Они пытаются найти убежище здесь, на общественном пляже Рамлет аль Байда в Бейруте», — передает телеканал.

На пляже можно найти матрасы, спальные мешки и палатки, чтобы переночевать.

Ранее сообщалось, что истребители израильских Военно-воздушных сил (ВВС) нанесли по меньшей мере два новых удара по объектам шиитского движения «Хезболла» в пригородах Бейрута. Самолеты выпустили ракеты по районам Эль-Лейлаки и Эль-Хадас на юго-востоке города. В районе атаки в небо поднялись густые клубы дыма.

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      Марина Совина
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