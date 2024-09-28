Два взрыва на АЗС в Дагестане попали на видео

В сети появилось видео двух взрывов на АЗС в Дагестане с камер наблюдения

Появилось видео двух взрывов на автозаправочной станции (АЗС) в Дагестане с камер наблюдения. Запись опубликовало издание Baza в своем Telegram-канале.

В начале видео запечатлены кадры первого взрыва, после которого несколько проезжавших мимо машин разъехались в разные стороны, а неподалеку стали скапливаться прохожие. Затем можно увидеть второй, гораздо более мощный взрыв, в результате которого поднялся огромный слой пыли и разлетелся фасад здания, задев не только автомобили, но и находившихся неподалеку людей.

Ранее стало известно, что пожарным удалось справиться с огнем на АЗС в Дагестане после взрыва, прозвучавшего вечером 27 сентября. Известно, что плановую проверку на автозаправочной станции провели в марте прошлого года.