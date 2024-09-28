Пожар на АЗС в Дагестане ликвидировали

МЧС: пожар на АЗС в пригороде Махачкалы ликвидировали

Пожар на автозаправочной станции в пригороде Махачкалы ликвидировали. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Пожарным удалось справиться с огнем на АЗС в Дагестане после взрыва, прозвучавшего вечером 27 сентября. Известно, что плановую проверку на автозаправочной станции провели в марте прошлого года. Как рассказал глава Дагестана Сергей Меликов, домам, прилегающим к АЗС, не был нанесен ущерб. Он добавил, что распространения последствий взрыва на жилые объекты удалось избежать благодаря оперативной работе местных энергетиков и газовиков, принявших необходимые меры.

Глава республики не исключил нахождение новых тел при работе на месте ЧП. Также он добавил, что пока нет без вести пропавших.