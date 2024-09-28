Глава Дагестана сделал заявление о прилегающих к месту взрыва на АЗС домах

Глава Дагестана Меликов: прилегающие к месту взрыва на АЗС дома не пострадали

Домам, прилегающим к АЗС в пригороде Махачкалы, где 27 сентября произошел взрыв, не был нанесен ущерб. Такое заявление сделал глава Дагестана Сергей Меликов, которого цитирует ТАСС.

«Как мне сообщил глава Карабудахкентского района, домовладения не пострадали», — сказал руководитель региона, указав, что в районе объявлена чрезвычайная ситуация муниципального характера.

Меликов также отметил, что распространения последствий взрыва на жилые объекты удалось избежать благодаря оперативной работе местных энергетиков и газовиков, принявших необходимые меры.

По его словам, на заправке, где случилась трагедия, ранее выявлялись и впоследствии были устранены нарушения.