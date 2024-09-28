Меликов не исключил нахождение новых тел под завалами после взрыва на АЗС

Губернатор Меликов: из-под завалов после взрыва на АЗС могут извлечь новые тела

Разбор завалов на месте взрыва автозаправочной станции (АЗС) в Махачкале продолжается. Об этом сообщил глава Республики Дагестан Сергей Меликов журналистам, его слова приводит агентство РИА Новости.

По словам губернатора, без вести пропавших на данный момент нет. При этом он не исключил, что из-под завалов после взрыва на АЗС могут извлечь новые тела. «Но сейчас разбор завалов пока продолжается. То есть в течение ночи по накаленным конструкциям было тяжело проводить полный объем (работ)», — заявил Меликов.

Ранее в этот же день глава Дагестана доложил, что домам, которые прилегают к АЗС в пригороде Махачкалы, не был нанесен ущерб.

Трагедия в Махачкале произошла вечером пятницы, 27 сентября, погибли 13 человек, в том числе двое детей. На снятых очевидцем кадрах видно сильное задымление в районе места ЧП. Последняя плановая проверка на АЗС проводилась в марте 2023 года.