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00:44, 28 сентября 2024Бывший СССР

Белоруссия и Россия подготовили договор о гарантиях безопасности

Рыженков: Белоруссия и РФ планируют подписать договор о гарантиях безопасности

Фото: Alexey Belkin / Global Look Press

Белоруссия и Россия планируют подписать договор о гарантиях безопасности, заявил министр иностранных дел республики Максим Рыженков, передает телеканал RTVI.

По его словам, одним из пунктов соглашения будет положение о ядерном оружии. Подписание документа приурочат к 25-летию образования Союзного государства. «К настоящему времени проект договора практически согласован», — подчеркнул дипломат.

МИД Белоруссии и МИД РФ провели ряд консультаций, учитывая мнение всех заинтересованных военных ведомств, а также ведомств, отвечающих за вопросы безопасности, добавил он.

Рыженков напомнил, что на территории Белоруссии размещено ядерное оружие. «Об этом знают все наши соседи, которые наращивают свои военные мускулы на границе Беларуси, но никак не делают шаг вперед», — добавил он.

Ранее сообщалось, что в новом договоре будет заложен принцип использования ядерного и обычного вооружения, а также других методов защиты стран, которые входят в состав Союзного государства.

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      Марина Совина
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