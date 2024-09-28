Лавров напомнил Трампу о дискриминации русскоязычного населения на Украине

Лавров: Трампу следует убедить Киев отменить дискриминационные законы

Кандидату в президенты США от Республиканской партии Дональду Трампу следует убедить власти Украины отменить дискриминационные законы по отношению к русскоязычному населению страны. Об этом на пресс-конференции заявил глава МИД России Сергей Лавров.

По его словам, киевские власти продолжают ограничивать права русскоязычного населения, в том числе право на использование русского языка.

«Если у господина Трампа получится отменить эти законы, о которых мы говорим, это уже будет шаг вперед. Это сделать проще простого», — сказал министр.

Ранее Сергей Лавров высказался об урегулировании конфликта на Украине. По его словам, позиция Москвы по данному вопросу предельно ясна и известна.