Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:20, 28 сентября 2024Мир

Лавров напомнил Трампу о дискриминации русскоязычного населения на Украине

Лавров: Трампу следует убедить Киев отменить дискриминационные законы
СюжетНаселение России:
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Sergey Petrov / news.ru / Global Look Press

Кандидату в президенты США от Республиканской партии Дональду Трампу следует убедить власти Украины отменить дискриминационные законы по отношению к русскоязычному населению страны. Об этом на пресс-конференции заявил глава МИД России Сергей Лавров.

По его словам, киевские власти продолжают ограничивать права русскоязычного населения, в том числе право на использование русского языка.

«Если у господина Трампа получится отменить эти законы, о которых мы говорим, это уже будет шаг вперед. Это сделать проще простого», — сказал министр.

Ранее Сергей Лавров высказался об урегулировании конфликта на Украине. По его словам, позиция Москвы по данному вопросу предельно ясна и известна.

Что думаешь? Оцени!
      Артём Верейкин
      Обсудить
      Последние новости

      «Вернитесь, здесь у вас беспорядок!» На Украине рассказали о прячущемся на даче главкоме ВСУ и потребовали объяснений

      Лавров оценил предложение Стубба по России словами «горячий финский парень»

      Нетаньяху объяснил решение ликвидировать генсека «Хезболлы»

      Министр обороны Израиля начал оперативное совещание с военными

      Лавров заявил о нежелании Израиля выполнять мирные планы

      В Москве взорвался дом на колесах

      В США заявили о подготовке Израиля к ограниченному вторжению в Ливан

      Лавров оценил продажу Турцией российских ЗРК

      Пьяный водитель врезался в толпу пешеходов в российском регионе

      Хуситы ударили по аэропорту в Израиле во время возвращения Нетаньяху

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше