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22:00, 28 сентября 2024Мир

Министр обороны Израиля начал оперативное совещание с военными

Министр обороны Израиля Галант созвал оперативное совещание по операции в Ливане

Фото: Kevin Lamarque / File Photo / Reuters

Министр обороны Израиля Йоав Галант начал оперативное совещание, посвященное возможному расширению военных действий в Ливане. Об этом со ссылкой на пресс-службу военного ведомства сообщает РИА Новости.

Уточняется, что участие в совещании принимает начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви, а также руководство армии и разведки.

Ранее представитель израильских военных Авихай Эдри заявил, что ЦАХАЛ рассматривает все возможные варианты действий в Ливане. По его словам, Израиль намерен «достичь целей войны», в связи с чем сейчас «обсуждаются все варианты».

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      Маргарита Пименова
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