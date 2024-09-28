Министр обороны Израиля начал оперативное совещание с военными

Министр обороны Израиля Галант созвал оперативное совещание по операции в Ливане

Министр обороны Израиля Йоав Галант начал оперативное совещание, посвященное возможному расширению военных действий в Ливане. Об этом со ссылкой на пресс-службу военного ведомства сообщает РИА Новости.

Уточняется, что участие в совещании принимает начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви, а также руководство армии и разведки.

Ранее представитель израильских военных Авихай Эдри заявил, что ЦАХАЛ рассматривает все возможные варианты действий в Ливане. По его словам, Израиль намерен «достичь целей войны», в связи с чем сейчас «обсуждаются все варианты».