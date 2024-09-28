В США заявили о подготовке Израиля к ограниченному вторжению в Ливан

ABC News: Израиль готовится к ограниченному наземному вторжению в Ливан

Израиль готовится к очень ограниченному наземному вторжению в Ливан. Об этом сообщил телеканал ABC News со ссылкой на неназванного представителя администрации США.

Ранее представитель израильских военных Авихай Эдри заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) рассматривает все возможные варианты действий в Ливане. По его словам, Израиль намерен «достичь целей войны», в связи с чем сейчас «обсуждаются все варианты».

28 сентября Израиль сообщил о ликвидации лидера шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы. Атака велась на бункер, расположенный под жилым домом, где и находился Насралла. Как стало известно в течение дня, в ходе нее истребители сбросили 85 бомб весом в одну тонну.