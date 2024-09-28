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15:24, 28 сентября 2024Бывший СССР

На Украине автоцистерна с газом врезалась в блокпост

Автоцистерна с газом врезалась в блокпост на границе Житомирской области

Фото: paparazzza / Shutterstock / Fotodom

Автоцистерна с газом врезалась в блокпост на границе Ровенской и Житомирской областей Украины. Об этом сообщает «Инсайдер UA».

На кадрах, сделанных после аварии, видно, что автомобиль, въехавший в блокпост, получил серьезные повреждения, однако цистерна с газом при этом не разгерметизировалась. Причина ДТП остается неизвестной и в данный момент выясняется.

В результате ЧП не выжили двое полицейских, а военный получил травмы. В данный момент пострадавший мужчина находится в тяжелом состоянии. Водителя автоцистерны задержали. Установлено, что в момент аварии он был трезв.

Утром этого же дня стало известно, что возле украинского города Черкассы прогремел взрыв. Ранее там была объявлена воздушная тревога.

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      Полина Кислицына
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