На Украине автоцистерна с газом врезалась в блокпост

Автоцистерна с газом врезалась в блокпост на границе Житомирской области

Автоцистерна с газом врезалась в блокпост на границе Ровенской и Житомирской областей Украины. Об этом сообщает «Инсайдер UA».

На кадрах, сделанных после аварии, видно, что автомобиль, въехавший в блокпост, получил серьезные повреждения, однако цистерна с газом при этом не разгерметизировалась. Причина ДТП остается неизвестной и в данный момент выясняется.

В результате ЧП не выжили двое полицейских, а военный получил травмы. В данный момент пострадавший мужчина находится в тяжелом состоянии. Водителя автоцистерны задержали. Установлено, что в момент аварии он был трезв.

Утром этого же дня стало известно, что возле украинского города Черкассы прогремел взрыв. Ранее там была объявлена воздушная тревога.