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06:05, 28 сентября 2024Бывший СССР

Около украинских Черкасс прогремел взрыв

Рядом с украинскими Черкассами прогремел взрыв

Фото: Pixabay

Недалеко от украинского города Черкассы, где была объявлена воздушная тревога, прогремел взрыв, сообщает телеканал «Общественное» в Telegram.

«Рядом с Черкассами был слышен взрыв», — говорится в сообщении.

Ранее Минобороны России сообщило, что вертолеты Ка-52М ракетным огнем уничтожили личный состав и технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Отмечается, что затем экипажи совершили маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на место базирования.

Также стало известно о повреждении критической инфраструктуры после взрывов в Конотопском районе Сумской области Украины. Кроме того, сообщается о повреждении одного промышленного объекта в Шосткинском районе.

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      Марина Совина
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